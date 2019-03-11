مؤشر البحرين العام يقفل مرتفعا والإسلامي منخفضا

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,406 بارتفاع قدره 0.51 نقطة عن معدل الإقفال السابق, فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 817.95 بانخفاض قدره 1.83 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين و 692 ألف و 166 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و 332 ألف و 35 دينارًا بحرينيًا نفذت خلال 72 صفقة.