أسهم أوروبا تنتعش بدعم أنباء عن اندماج بنوك

تعافت الأسهم الأوروبية اليوم مع ارتفاع قطاع البنوك بفضل أنباء اندماج ساعدت في تخفيف أثر المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، في حين أضر حادث تحطم طائرة بوينج 737 ماكس بسهم سافران الفرنسية المصنعة لمحرك الطائرة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0831 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 21 فبراير يوم الجمعة، بينما صعد المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة.

وارتفعت المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الغني بشركات التصدير 0.7 بالمئة في أداء يفوق مؤشرات منطقة اليورو مدعوما بصعود أسعار النفط. وتراجع الجنيه الاسترليني في ظل الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان للتصويت على اتفاق انسحاب تقترحه الحكومة.

وتصدر كومرتس بنك الألماني قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر ستوكس 600 ليرتفع سهم البنك 4.1 بالمئة بعد تقارير بشأن اندماج محتمل له مع دويتشه بنك الذي ارتفع سهمه أيضا 2.1 بالمئة.

وقال مصدر مطلع يوم السبت إن مجلس إدارة دويتشه وافق على إجراء محادثات مع كومرتس بنك بشأن جدوى الاندماج.

وانخفضت أسهم سافران واحدا بالمئة بعد تحطم طائرة بوينح 737 ماكس 8 كانت تشغلها الخطوط الجوية الإثيوبية. وتستخدم الطائرة 737 ماكس 8 محركات يصنعها مشروع مشترك بين جنرال إلكتريك وسافران.

وارتفعت أسهم إيرباص المنافسة لبوينج 0.4 بالمئة في حين انخفضت سهم بوينج المدرج في فرانكفورت 7.6 بالمئة.