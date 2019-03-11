النفط يرتفع مع تراجع أنشطة الحفر الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بتعليقات من وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي استبعد إنهاء تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك قبل يونيو وتقرير أظهر تراجع أنشطة الحفر الأمريكية.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش مرتفعة 30 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا بما يوازي 0.4 بالمئة إلى 65.02 دولار للبرميل.

ورغم المكاسب، إلا أن الأسواق تجد صعوبة في مواصلة الارتفاع بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية المخاوف بشأن امتداد التباطؤ الاقتصادي في آسيا وأوروبا إلى الولايات المتحدة حيث لا يزال النمو يتمتع بالمتانة.

وتلقى أسواق النفط بصفة عامة دعما هذا العام من تخفيضات الإنتاج الجارية التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض الحلفاء من خارجها مثل روسيا، المعروف باسم أوبك+. وتعهد أوبك+ بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا منذ بداية العام لتقليص الفائض ودعم الأسعار.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لرويترز أمس الأحد إنه سيكون من السابق لأوانه إجراء تغيير في سياسة إنتاج أوبك+ خلال اجتماعهم في أبريل.

وأضاف "سنرى ما الذي سيحدث بحلول أبريل(نيسان)، وما إذا كان هناك أي تعطل غير متوقع في مكان آخر، ولكن فيما عدا ذلك أعتقد أننا سننتظر".

ولقيت أسعار النفط دعما من أحدث تقرير أسبوعي لشركة خدمات الطاقة الأمريكية بيكر هيوز الذي أظهر أن عدد منصات الحفر العاملة لإنتاج نفط في الولايات المتحدة انخفض بواقع تسعة إلى 834.