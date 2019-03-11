المضادات الحيوية.. لم تسلم من حرب التجارة

طالب خبير اقتصادي صيني بارز حكومة بلاده بوقف صادراتها من المضادات الحيوية إلى الولايات المتحدة، في إطار الحرب التجارية القائمة حاليا بين البلدين، وفق ما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية.

وأكد لي داوكوي، في اجتماع عام للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، إنه يتعين على بكين أن تستخدم هيمنتها في مجال المضادات الحيوية من أجل تقليل الإمدادات الطبية إلى الولايات المتحدة.

وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة تستورد 96 في المئة من المضادات الحيوية من الصين.

وقال لي، أستاذ الاقتصاد في جامعة تسينغهوا المرموقة: "في الواقع نحن تحت رحمة الآخرين عندما يتعلق الأمر برقائق الكمبيوتر، لكننا أكبر مصدر للمواد الخام للفيتامينات والمضادات الحيوية في العالم"، وفقا لـ "سكاي نيوز".

وأضاف لي، في كلمة أمام أكبر مجموعة استشارية سياسية، وهي جزء من المؤتمر الوطني السنوي: "إذا خفضنا الصادرات، لن تعمل الأنظمة الطبية في بعض الدول الغربية بشكل جيد".