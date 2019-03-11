ارتفاع أرباح "بوبا العربية" إلى 525.4 مليون بنهاية العام 2018

نما صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني إلى 525.4 مليون ريال خلال العام 2018م مقابل 500.6 مليون ريال خلال العام قبل السابق بنسبة 5%.

وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين 83.8مليون ريال خلال العام الماضي مقابل 58.6 مليون ريال خلال العام قبل الماضي بارتفاع 43%.

أما فائض (عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) فبلغ 386.9 مليون ريال خلال العام الماضي مقابل 404.3 مليون ريال خلال العام قبل الماضي بتدني 4.3%.