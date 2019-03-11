مذكرة تفاهم بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة وصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم الشهادات الاحترافية في مجال كفاءة الطاقة

وقع المركز السعودي لكفاءة الطاقة مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من مهندسين وفنيين للحصول على شهادات احترافية في مجال إدارة وتدقيق الطاقة تحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030" التي تدعو إلى التعاون وتنسيق الجهود بين الجهات والمؤسسات الحكومية في سبيل تحقيق النتائج المرجوة من البرامج والمشاريع والمبادرات المشتركة .

ووقع المذكرة كلا من الدكتور محمد بن أحمد السديري مدير عام الصندوق والمهندس أحمد بن موسى الزهراني مدير عام المركز، حيث يتولى الصندوق بموجب هذه المذكرة تقديم الدعم اللازم لثلاثة أنواع من الشهادات الاحترافية التي يقدمها المركز بالشراكة مع جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية والتي تشمل، شهادة مدقق طاقة معتمد CEA، وشهادة مدير طاقة معتمد CEM، وشهادة أخصائي قياس وتحقق CMVP .

يسهم هذا الاتفاق في تخفيف العبء على الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادات الاحترافية العالمية المعنية بتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لرفع كفاءة الاستهلاك، وتعيين فرص الترشيد في المنشآت التجارية والصناعية، التي يقدمها المركز بتعويض من قبل الصندوق يصل إلى نحو 80 في المائة للمستفيدين المجتازين للاختبارات والحاصلين على الشهادة المهنية، حيث ينبغي على المتدرب اجتياز الاختبارات الخاصة التي يعقدها المركز مع توفر الخبرة اللازمة للحصول على شهادة الاعتماد، وبعد الحصول على هذه الشهادة يتقدم المستفيد بطلب التعويض عن رسوم الدورة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق .