«منشآت» و«وافي» توقعان اتفاقية لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ولجنة البيع والتأجير على الخريطة "وافي" في جدة 9 آذار (مارس) 2019، اتفاقية تعاون لتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث والتقارير في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التطور والازدهار وجعل هذا القطاع محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية وممكنا لتحقيق "رؤية المملكة 2030".
ووقع الاتفاقية بحضور ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، والدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية في الإمارات والمهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان في البحرين، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد محافظ "منشآت"، ومحمد بن سعود الغزواني المشرف العام على وكالة التطوير العقاري في وزارة الإسكان رئيس لجنة البيع والتأجير على الخريطة.
وتأتي الاتفاقية بهدف تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التطوير العقاري عن طريق البيع على الخريطة، حيث تعد كل مساحة بناء من خمسة آلاف وأقل صغيرة، وكل مساحة بناء من عشرة آلاف وأقل متوسطة، كما يمكن لصاحب الأرض أن يتضامن بالمشروع من المطور العقاري، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البيع على الخريطة، إضافة إلى أن الاتفاقية تتضمن مناقشة وتطوير معايير تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومناقشة واعتماد تصميم رخص المطورين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واتفق الطرفان على التعاون في إقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات التعريفية والتوعية وورش عمل في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما اتفقا على مناقشة تنفيذ برنامج متكامل لدورات تدريبية تكاملية وتقديم خدمات استشارية وإرشادية.
الجدير بالذكر أن لجنة البيع والتأجير على الخريطة أصدرت أخيرا القواعد المنظمة لنشاط البيع على الخريطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف من خلالها إلى خفض تكاليف التطوير العقاري على الخريطة وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في التطوير العقاري وتحفيز شركات التطوير العقاري في تطوير المحافظات ومراكز المناطق العمرانية.
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