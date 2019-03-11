مجموعة «سامبا المالية» تكرم العيسى بعد رحلة عطاء دامت 38 عاما

بدعوة ورعاية من عمار بن عبدالواحد الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة "سامبا المالية"، وفي احتفالية وداع ووفاء لقامة مصرفية سعودية بارزة، نظمت مجموعة "سامبا المالية" مساء الثلاثاء الماضي في فندق الفورسيزونز بالرياض وبحضور عدد من الوزراء ومحافظي مؤسسة النقد العربي السعودي السابقين ومن كبار الشخصيات المالية والاقتصادية في البنوك السعودية وأعضاء مجلس إدارة مجموعة "سامبا المالية" وإدارته العليا، حفل تكريم عيسى بن محمد العيسى، الذي ترجل عن موقعه في قيادة المجموعة بعد رحلة عطاء امتدت على مدى 38 عاما، من بينها تسعة أعوام شغل خلالها موقع رئيس مجلس إدارة "سامبا".

وقد بدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي ألقى الضوء على أبرز إنجازات العيسى، تلا ذلك كلمة لعمار بن عبدالواحد الخضيري رئيس مجلس إدارة "سامبا" أكد فيها أن هذه الاحتفالية تعد حدثا استثنائيا لارتباطها بقامة مصرفية وطنية مرموقة، كان لها بصمتها الراسخة في مسيرة القطاع المصرفي السعودي، وارتبط اسمها لسنوات طويلة بـ"سامبا".

وأشاد الخضيري بالإرث الكبير من الإنجازات، الذي تركه العيسى، ويتطلب تكثيف الجهود للحفاظ عليه والبناء على ما حققه من نمو متسارع، وتطور لافت عبر مختلف المواقع التي تبوأها، مشيرا إلى خبرته وحنكته العالية، التي مكنته من إرساء منهجية مؤسسية في العمل مدعومة بقواعد الحوكمة الرشيدة والإدارة المصرفية الحصيفة مهدت الطريق لمواصلة مسيرة النجاح دون معوقات، ووفق خطط واستراتيجيات تستشرف المستقبل وتحاكي طموحات الأجيال القادمة.

وفي كلمته الختامية، قدم عيسى بن محمد العيسى شكره وتقديره على هذه المبادرة من قبل "سامبا" وعلى رأسها عمار الخضيري رئيس مجلس الإدارة، معتبرا أن "سامبا" كرمه حين فتح أبوابه أمامه لأول مرة، وألحقه بتكريم أكبر حين منحه شرف تمثيله لسنوات طويلة، وأن تكريم اليوم ينهي حقبة من تاريخ البنك ليدشن حقبة جديدة من الإنجازات والمكتسبات.

وذكر العيسى أنه خلال العقود الأربعة، التي مضت، واكب أجيال من الزملاء أسهموا بإخلاص وتفان في مسيرة هذه المجموعة الرائدة حتى أضحت جزءا لا يتجزأ من هوية كل منهم، وأثمرت نموذجا للتميز وعنوانا للتفوق، مؤكدا أن هذه المسيرة تعبر عن قصة حب وإخاء ووفاء للزملاء الذين شاركوه هذه المسيرة، وأن ما تحقق للمجموعة ما هو إلا نتاج جهد جماعي تراكمي تجلت فيه معاني الإخلاص والمثابرة، وأن الاستثمار في العنصر البشري الضمانة الرئيسة لتوليد فرص التقدم نحو الأمام والحفاظ على المكتسبات.

ووجه العيسى في كلمته التهنئة والتبريك للخضيري برئاسته لمجلس إدارة "سامبا"، معربا عن ثقته بقدرته وكفاءته على النهوض بـ"سامبا" وتعظيم إنجازاته والحفاظ على مكانته الريادية.

وفي ختام الحفل، قدم عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة "سامبا" هدية تذكارية للعيسى باسم مجلس إدارة البنك وكل العاملين فيه.