بنك الجزيرة يتوج بجائزة «رواد التغيير»

حصل بنك الجزيرة على جائزة رواد التغيير في نسختها الثانية ضمن فعاليات منتدى الإدارة والأعمال العاشر التي عقدت في مدينة جدة، تحت عنوان: "القيادة والتغيير في عصر التحول الرقمي.. نحو قيادة رقمية متميزة".
ويعد حصول بنك الجزيرة على هذه الجائزة انعكاسا لجهوده المستمرة ومواصلة خطوات التميز في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر برامج عديدة ومتنوعة.
وقد تسلم الجائزة محمد بن سعود السماري، نائب الرئيس ورئيس شبكة الفروع وقنوات التوزيع.
هذا وقد أعلن الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي، رئيس منتدى الإدارة والأعمال، تتويج بنك الجزيرة بالجائزة عن فئة القطاع الخاص، وأن الجائزة تمنح قياسا لدور المنشآت الإدارية والأفراد الرياديين في إدارة وقيادة التغيير في المملكة، من حيث تبني وسائل واستراتيجيات التغيير ومنهجية التخطيط والتنظيم، وإحداث التغيير في المنشآت، والتعرف على أثر ونتائج عملية التغيير في بيئة العمل، من حيث الكفاءة والجودة والمرونة وخلافه من النتائج المحمودة ببيئة العمل؛ بهدف دعم وتشجيع وتكريم أصحاب التجارب الريادية في التغيير من المنشآت والأفراد.
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