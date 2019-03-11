النصر أمام ذوب آهن .. البحث عن النصر الأول

يبحث فريق النصر لكرة القدم عن تحقيق أول فوز له في دوري أبطال آسيا، عندما يستضيف نظيره ذوب آهن الإيراني، فيما يسعى الاتحاد، المحافظة على الصدارة بالفوز على مضيفه الوحدة الإماراتي، فيما يلتقي الوصل الإماراتي الزوراء العراقي، والريان القطري مع لوكوموتيف الأوزبكي.

ويتصدر الوصل، المجموعة الأولى بـ (3 نقاط)، مقابل نقطة واحدة لكل من الزوراء والوصل، والنصر دون نقاط.

وفي المجموعة الثانية، يتصدر الاتحاد بـ (3 نقاط)، لوموكتيف (3 نقاط)، والوحدة والريان من دون نقاط.

وفي دبي، يمنّي النصر، نفسه بتجاوز تعثره الافتتاحي في المجموعة الأولى عندما سقط في الخسارة أمام مضيفه الوصل، بالتغلب على ضيفه الإيراني، حيث اختار النصر، أن يكون ملعب آل مكتوم في دبي ملعبا له عندما يواجه الفرق الإيرانية في البطولة القارية.

ولم يسبق أن سجل النصر، أي انتصار على نظيره ذوب آهن، في اللقاءات الثلاثة التي جمعتهما في تاريخ مواجهاتهما في أبطال آسيا، حيث خسر المواجهات الثلاث، 1 / 4 في موسم 2011، وخسر ذهابا وإيابا 0 / 3 في عام 2016.

وفي أبوظبي، يبحث الاتحاد عن انتصاره الثالث على التوالي لأول مرة هذا الموسم والثاني في دوري أبطال آسيا، لكنه سيواجه الوحدة الإماراتي الراغب في تعويض بدايته السلبية ضمن فرق المجموعة الثانية. وخسر الوحدة أمام لوكوموتيف الأوزبكي 0 / 2 في طشقند في الجولة الأولى، في حين حقق الاتحاد فوزا كبيرا على الريان القطري 5 / 1 في جدة.

وانتعش الاتحاد صاحب المركز الـ 14 محليا برصيد 19 نقطة منذ تسلم التشيلي لويس سييرا مهام تدريبه، حيث تعادل مع الأهلي 1/1، فاز على الفيحاء 2 / 0 في البطولة المحلية، واكتسح الريان 5 / 1 آسيويا.

ويعرف سييرا، الوحدة جيدا بعدما سبق له تدريب شباب الأهلي الإماراتي، في بداية الموسم الحالي قبل أن يقال من منصبه، والأمر نفسه ينطبق على لاعبين من الاتحاد هما التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب الشباب دبي السابق من 2009 حتى 2016 والبرازيلي رومارينيو الذي سبق له ارتداء شعار الجزيرة.

لم يعرف الاتحاد، طعم الخسارة من مضيفه الوحدة في أربع مواجهات جمعتهما، حيث فاز في ثلاث مواجهات وتعادل في واحدة، مسجلا تسعة أهداف ولم تتلق شباكه أي هدف.