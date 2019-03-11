خادم الحرمين يمنح وسام الملك عبدالعزيز لـ 3 أبطال أولمبيين

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لاعبي المنتخب السعودي الحاصلين على ميداليات أولمبية بدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت في الأرجنتين، وسام الملك عبد العزيز من الدرجتين الأولى والثانية.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين أمس في مكتبه في قصر اليمامة في الرياض، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والأمير فهد بن جلوي رئيس الوفد، واللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين الجميع بهذا الإنجاز الأولمبي، متمنيا لهم التوفيق لرفع اسم المملكة عاليا في مختلف المشاركات الرياضية العالمية المقبلة.

وقد تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمنح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى لمحمد العسيري لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه الحاصل على ميدالية ذهبية أولمبية، ووسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية لمحمد المعاوي لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، وعلي العثمان لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال الحاصلين على ميداليتين برونزيتين أولمبيتين.

وحضر الاستقبال، تميم السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين.