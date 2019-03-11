سيف: احذروا الكرات الثابتة

أكد فيصل سيف لاعب ومساعد مدرب فريق النصر لكرة القدم السابق أن يكون الظهور اليوم أمام ذوب آهن الإيراني في ثاني مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، مختلفا عن الوصل الإماراتي 0 / 1، وقال "المدرب البرتغالي روي فيتوريا أصبح يدرك قوة الفريق الهجومية بعد إشرافه عليه في عدد كبير من المباريات للاستفادة من خط هجومه". وأضاف "النصر افتقد قوته في الوسط والهجوم والخطورة التي جعلته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يصل إلى وصافة الترتيب، ومن بعد الملحق الآسيوي أمام جمك الأوزبكي أصبح بعيدا عن الضغط على ملعب الخصم، يلعب بدفاع متأخر، وهذا ما قلل من خطورته". وطالب سيف أن يلعب النصر بطريقة الضغط العالي على دفاع ذوب آهن، الذي يعاني خللا وضعفا في متوسط الدفاع، وأيضا استغلال تقدم الأطراف. وزاد "يجب الحذر من الكرات الثابتة، هذه إحدى أهم ميزات ذوب آهن، كما ظهر أمام الزوراء العراقي حيث اتضح أنه قوي ويمتلك لاعبين مميزين في وسط الملعب، أبرزهم حميد بوحمدان، وقائده قاسم في صناعة اللعب إضافة إلى أن محمد عباس يشكل ثنائيا مع أرسلان الظهير الأيسر الذي هو مكمن قوته.