العبور يتوج بـ «الشقح 30»

توجت منقية هادي عبد الله العبور الدوسري بمنافسات فئة (30 جملا - شقح) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة أمس، فيما حلت في المركز الثاني منقية بداح الدوسري، وذهب المركز الثالث لمنقية موسى الموسى، فيما حلت رابعا منقية محمد بن شوية، وحققت منقية براك الدوسري المركز الخامس.

من جهة أخرى، تنطلق اليوم منافسات ( 50 جملا – شقح) بعد أن تجاوزت المنقيات المشاركة الفحوص الطبية، وفحوصا تؤكد خلوها من العبث.

وكانت لجان التحكيم الأولية قد استقبلت أمس المنقيات المشاركة في فئة (30 جملا - حمر) تمهيدا لإجراء الفحوص الطبية لها اليوم قبل دخولها المنافسات غدا.