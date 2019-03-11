«التجارة»: إصدار 121 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت منذ قرار الفسح

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار 121 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت السعودي، منذ بدء قرار فتح باب التصدير وحتى الآن.

وقال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، إن الوزارة أصدرت 44 رخصة لتصدير الأسمنت و77 رخصة لتصدير الحديد.

وأشار إلى أنه منذ بداية العام الهجري الجاري، تم إصدار 13 رخصة لتصدير الأسمنت و27 رخصة لتصدير الحديد، فيما لا يزال طلب واحد تحت الدراسة لرخصة تصدير الحديد.

وأكد أن إصدار التراخيص جاء بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقا للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة.

وذكر أن ارتفاع عدد الرخص الصادرة يعد مؤشرا على نمو طلبات تصدير الحديد والأسمنت، ومن ثم ارتفاع عدد الشركات الراغبة في الحصول على رخص للتصدير إلى خارج السعودية.