«حساب المواطن» يودع 37.3 مليار ريال للمستفيدين منذ إطلاقه

بلغ إجمالي الدفعات التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين منذ انطلاق برنامج حساب المواطن أكثر من 37.3 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي المدفوعات بأثر رجعي لـ 16 دفعة أكثر من 308 ملايين ريال.

وأودع البرنامج أمس 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة 16 لشهر آذار (مارس) من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال، فيما بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84 في المائة ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع.

وبين سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أن 44 في المائة من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينا أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر آذار (مارس) أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وأوضح القحطاني، أن الاستحقاق يتم احتسابه بناء على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مشددا على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يوما لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة نيسان (أبريل) القادم عبر الموقع الإلكتروني.