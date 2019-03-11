«نمو» تربح 32 نقطة وسط ارتفاع قيمة التداول 48 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.86 في المائة لتغلق عند 3766 نقطة رابحة 32 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 48 في المائة إلى 1.6 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة ثمانية آلاف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 42 في المائة إلى 72 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.43 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 44 صفقة لتصل إلى 199 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم تصدرها "ثوب الأصيل" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 28.75 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 13.30 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.13 في المائة ليغلق عند 15.30 ريال. مقابل تراجع سهمي "العمران" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 17 ريالا، و"باعظيم" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 30.20 ريال.
وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 852 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 218 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 160 ألف ريال.
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أسواق الأسهم- السعودية
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