رهن 17 ألف عقار في 6 أشهر .. 75 % منها «سكنية»

بلغ عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل في السعودية خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري، نحو 17 ألف عقار، حيث استحوذت العقارات السكنية على نحو 75 في المائة منها. وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة العدل، إن كتابات العدل في منطقة الرياض تصدرت عدد عمليات العقارات المرهونة بنحو 4000 عقار، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة 23.6 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة، تليها منطقة مكة المكرمة بتوثيق 3151 عقارا، ثم المنطقة الشرقية بـ2941 عقارا مرهونا. وسجلت منطقة عسير 1424عقارا مرهونا، تليها القصيم بـ 1226 عقارا مرهونا، ثم منطقة المدينة المنورة بـ1226 عقارا مرهونا، فمنطقة الحدود الشمالية بـ 551 عقارا، وحائل بـ439 عقارا، تليها منطقة الجوف بـ438 عقارا، فتبوك بـ429 عقارا، ثم جازان بـ 413 عقارا مرهونا.

وسجلت نجران أقل المناطق في العقارات المرهونة بـ151 عقارا مرهونا خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري.

إلى ذلك، أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من الصك العقاري إلكترونيا، لتنضم إلى قائمة الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء مطلع العام الجاري.

ويمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة عبر أربع خطوات تتمثل في الدخول إلى بوابة وزارة العدل، ثم الخدمات الإلكترونية، ثم كتابات العدل، وأخيرا اختيار التحقق من الصك العقاري، وإدخال رقم الصك وتاريخه ورقم الجوال، لتسلم رقم التحقق.

وتهدف الخدمة المتاحة للجميع، إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بإمكان المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لكتابة العدل.

وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم عددا من الخدمات الإلكترونية منها، خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70 في المائة من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.

وأطلقت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونيا مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لتسلم صكه الإلكتروني.

وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره بوقت لا يتجاوز 60 دقيقة عند تحديث الصك للصك الإلكتروني ودون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.