البورصة المصرية تربح 3.3 مليارات جنيه في ختام تعاملاتها

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على تباين في ختام تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قِبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، قابلتها عمليات بيع من قِبل المستثمرين المحليين والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51 % ليغلق عند مستوى 14980.62 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.04 % مسجلًا 1789.69 نقطة عند الإغلاق، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04 % ليغلق عند مستوى 708.45 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.3 مليارات جنيه، ليبلغ مستوى 828.5 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت نحو 649.1 مليون جنيه.