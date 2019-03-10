"أسمنت الجنوبية" تجدد رخصة تصدير 1.5 مليون طن من الكلنكر والأسمنت لمدة سنة

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن تجديد رخصة التصدير الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار بكمية مليون طن كلنكر و 500 ألف طن أسمنت لمدة سنة من تاريخ صدورها الموافق 13 فبراير 2019.