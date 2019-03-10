أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن تجديد رخصة التصدير الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار بكمية مليون طن كلنكر و 500 ألف طن أسمنت لمدة سنة من تاريخ صدورها الموافق 13 فبراير 2019.
- "أسمنت الجنوبية" تجدد رخصة تصدير 1.5 مليون طن من الكلنكر والأسمنت لمدة سنة
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