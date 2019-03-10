"مبكو" تحصل على تسهيلات تمويلية إسلامية من "بنك الرياض" بقيمة 101 مليون ريال

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن حصولها اليوم على تسهيلات بنكية جديدة (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) من بنك الرياض بقيمة 101 مليون ريال وذلك لتمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى. وأن هذه التسهيلات دوارة تجدد كل عام بتاريخ 23 يناير. وأنها مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك وأنه لا توجد أطراف ذات علاقة.