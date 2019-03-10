أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن حصولها اليوم على تسهيلات بنكية جديدة (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) من بنك الرياض بقيمة 101 مليون ريال وذلك لتمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى. وأن هذه التسهيلات دوارة تجدد كل عام بتاريخ 23 يناير. وأنها مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك وأنه لا توجد أطراف ذات علاقة.
- "مبكو" تحصل على تسهيلات تمويلية إسلامية من "بنك الرياض" بقيمة 101 مليون ريال
- انطلاق المؤتمر السعودي البحري الثاني غدا لمناقشة خطط تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي
- "الحمادي" يربح 89 مليون ريال خلال 2018 بانخفاض 16 %
- "أسمنت الجنوبية" تربح 195 مليون ريال في 2018 بانخفاض 47 %
- "البيئة" : 12 مرفأ صيد في 6 مناطق تستوعب 4500 مركب بقيمة 444 مليون ريال
- "الطباعة والتغليف" تنال تعميد من وزارة التعليم لطباعة وتزويد المقررات المدرسية
- الصين: لن نخفض قيمة العملة لتحفيز الصادرات أو مواجهة التوترات التجارية
- "الأراضي البيضاء" : تطوير أرض في جدة بمساحة 345 ألف لتوفر 670 قطعة أرض سكنية
- 131 مليار دولار حجم القروض الجديدة باليوان في الصين الشهر الماضي
- "منشآت" و "وافي" توقعان اتفاقية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التطوير العقاري
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار الشركات
- محلية
- "مبكو" تحصل على تسهيلات تمويلية إسلامية من "بنك الرياض" بقيمة 101 مليون ريال
أخبار الشركات- محلية
- "الراجحي" يدفع 5.4 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
- هيئة السوق تغرم متلاعب في الأسهم بـ 700 ألف ريال.. روج لها على "تويتر" لحث الناس على الشراء
- قضية «معن» و«سعد» إلى نظام الإفلاس الجديد
- "التموين": تصميم وبناء وتشغيل صالة الفرسان في مطار جدة الجديد بنصف مليار ريال
- 10.29 مليار ريال أرباح مصرف الراجحي في العام 2018
- "السعودية للكهرباء": استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتكليف رئيساً تنفيذياً جديداً
- «تصفية» تلاحق 31 شخصا من ملاك المساهمات العقارية المتعثرة ماطلوا في سداد ملياري ريـال
- استقالة المدير التنفيذي لبنك الرياض
- غدا الاثنين... بدء اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم
- "سامبا" يجري سلسلة من التعيينات في المواقع الإدارية والتنفيذية العليا
أضف تعليق