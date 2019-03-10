انطلاق المؤتمر السعودي البحري الثاني غدا لمناقشة خطط تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي

تنطلق غدا أعمال المؤتمر السعودي البحري الثاني بدورته الثانية الذي تنظمه شركة "سي تريد" بالشراكة مع الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وشركة "البحري" برعاية الدكتور نبيل العامودي وزير النقل وذلك بفندق "فور سيزونز الرياض" ويستمر على مدى يومين. وسيرأس الجلسات الافتتاحية للمؤتمر مسؤولون رفيعو المستوى حيث سيلقي الدكتور نبيل العامودي وزير النقل كلمة الافتتاح الرسمية في حين سيشارك في الجلسة الرئيسية كل من المهندس سعد الخلب رئيس الهيئة العامة للموانئ والدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام وأحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك والمهندس عبدالله الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة "البحري" لمناقشة خطط تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ومحورا لربط القارات الثلاث وفرص الاستثمار المباشر ودعم الناتج المحلي في المملكة بالإضافة إلى خلق خبرات صناعية وكوادر وطنية مؤهلة.

ويشكل هذا المؤتمر حدثا رائدا في المجال البحري والخدمات اللوجستية ومنصة فريدة يجمع أبرز صناع القرار وخبراء القطاع البحري والخدمات اللوجستية محليا وإقليميا وعالميا بحضور عدد من كبار مسؤولي النقل والملاحة البحرية ورجال الأعمال في المملكة. ويناقش المؤتمر أهم التطورات في القطاع البحري والخدمات اللوجستية في المملكة وبحث مستجدات الأسواق الرئيسة وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب التي من شأنها تسريع وتيرة نمو وازدهار القطاع البحري بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية والتجارية الواعدة وتقديم الاتجاهات المستقبلية للصناعة البحرية والخدمات اللوجستية وذلك تماشيا مع أهداف وركائز رؤية السعودية 2030. يذكر أن المؤتمر السعودي البحري في دورته الثانية يحظى باهتمام واسع من الأوساط البحرية العالمية وسيوفر أفكارا ورؤى ومخرجات مهمة لقطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية المزدهر بوصفه أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية التي ستمهد الطريق نحو مزيد من التنويع الاقتصادي في المملكة وفتح إمكانات استثمارية هائلة تصل قيمتها إلى 18 مليار ريال.