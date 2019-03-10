"الحمادي" يربح 89 مليون ريال خلال 2018 بانخفاض 16 %

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والإستثمار انخفاض صافي أرباحها لعام 2018 بنحو 16 % إلى 89 مليون ريال مقارنة بالعام 2017. فيما بلغ إجمالي الربح 138 مليون ريال خلال 2018 منخفضا بنحو 3 % عن العام السابق. فيما بلغت ربحية السهم بالريال 0.75 ريال

ويعود الانخفاض في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة إلى زيادة مصاريف التشغيل نتيجة إفتتاح مستشفى النزهه في شهر فبراير 2018 وكذلك ارتفاع بند الرواتب الإدارية نتيجة تعيين الكادر الإداري لمستشفى النزهه وزيادة رسوم العمالة وإرتفاع مصاريف الإستهلاك بمبلغ 35.39 مليون ريال في 2018 مقارنة بعام 2017 و ذلك بسبب تشغيل مستشفى النزهه. وإرتفاع بند مصروف النفقات المالية بمبلغ 13.85 مليون ريال وذلك نتيجة زيادة القروض المسحوبة خلال العام لتمويل نشاطات الشركة والشركة التابعة.