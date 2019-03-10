"أسمنت الجنوبية" تربح 195 مليون ريال في 2018 بانخفاض 47 %

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية انخفاض صافي أرباحها لعام 2018 بنحو 47 % إلى 195 مليون ريال مقارنة بالعام 2017. فيما بلغ إجمالي الربح 262 مليون ريال خلال منخفضا بنحو 38 % عن العام السابق. فيما بلغت ربحية السهم بالريال 1.39 ريال

ويعود الانخفاض في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة الى تدني أسعار البيع مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بالرغم من زيادة كمية المبيعات للفترة الحالية بنسبة 3.49% و انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 2.20% عن العام الماضي وانخفاض الايرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة بنسبة 14.50%. وزيادة مخصص الزكاة للفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة بسبب تعديل في الربوطات الزكوية أثرت على المخصص بالنقص فى الفترة المماثلة.