تحطم طائرة إثيوبية ومقتل جميع ركابها الـ 157

تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وعلى متنها أكثر من 150 شخصا وفقا لما أعلنت مكتب رئيس وزراء إثيوبيا وشركة الطيران اليوم الأحد. وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد إن الرحلة رقم أي تي 302 بين أديس ابابا والعاصمة الكينية نيروبي تحطمت بالقرب من بلدة بشوفتو على بعد 50 كيلومترا جنوب شرق أديس أبابا.

وأضاف البيان أن الطائرة من طراز بوينج 737 التي يعتقد أنه كان على متنها 149 راكبا وطاقم عمل مؤلف من 8 أشخاص قد أقلعت الساعة 08:38 صباحا بالتوقيت المحلي (05:38 بتوقيت جرينتش) من مطار بولي الدولي وانقطع الاتصال بها بعد دقائق من إقلاعها. وأشارت الشركة أنه تم تدشين عمليات بحث وإنقاذ ولكن لم تتوافر بعد معلومات حول الخسائر البشرية.

وكتب مكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي " مكتب رئيس الوزراء بالنيابة عن الحكومة وشعب إثيوبيا يعربون عن خالص تعازيهم لأسر الذين فقدوا أرواحهم على متن طائرة بوينج 737 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية التي كانت في رحلة مدرجة إلى نيروبي بكينيا صباح اليوم ". ولم يعرف بعد سبب الحادث.