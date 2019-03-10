جوازات جسر الملك فهد تحقق أعلى إحصائية يومية منذ افتتاحه

حققت جوازات جسر الملك فهد أمس أعلى إحصائية يومية منذ افتتاحه إذ بلغت 119.297 مسافرا فيما بلغت أعلى إحصائية يومية سابقة 117.935 مسافرا وكانت بتاريخ 1439/10/4. وشهدت حركة عابري جسر الملك فهد خلال إجازة نهاية الأسبوع الماضي للفترة من 6/30 وحتى 7/2 كثافة كبيرة وتم التعامل معها وفق الخطط المعدة مسبقا من إدارة جوازات جسر الملك فهد وذلك بدعم ومساندة المناوبات بفريق الدعم والتواجد الميداني لمدير المنفذ ومساعديه لضمان فتح جميع المسارات والكونترات والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات دون الإخلال بالجوانب الأمنية تنفيذا لتوجيهات الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.

وكانت الإحصائيات خلال الـ 3 أيام الماضية ابتداء من يوم الخميس حيث بلغ عدد المغادرين 36.420 مسافرا والقادمين بلغ عددهم 51.504 مسافرين فيما بلغ عدد المغادرين ليوم الجمعة الماضية 46.264 مسافرا والقادمين 59.727 مسافرا ويوم أمس قد بلغ عدد المسافرين المغادرين 73.087 مسافرا فيما عبر الجسر من القدوم 46.210 مسافرين.