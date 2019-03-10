"يويفا" يغير نظام قرعة دوري الربع والنصف نهائي من دوري أبطال أوروبا

ستعيد بطولة دوري أبطال أوروبا إحياء "القرعة الشاملة" نهاية الأسبوع القادم عندما تقام قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي معا في قرعة واحدة. وعادة ما تقام قرعة كل دور قبل انطلاقه بشكل منفصل وبعد تحديد اسم الفرق المتأهلة إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر إجراء قرعة واحدة لدور ربع النهائي ونصف النهائي.

وبحسب "سكاي نيوز" سيقيم (يويفا) قرعته الأخيرة هذا الموسم ظهر الجمعة 15 مارس المقبل ليحدد المواجهات المرتقبة في دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ثم المواجهات المرتقبة في دور نصف النهائي من البطولة. وبعد انتهاء قرعة دوري الأبطال ستتبع (يويفا) نفس الاستراتيجية لإجراء قرعة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لدوري ربع النهائي ونصف النهائي.

وسبق لليويفا استخدام طريقة "القرعة الشاملة" لدوري ربع النهائي ونصف النهائي في بداية الألفية، قبل أن توقفها في موسم 2012 - 2013 وتبدأ بإجراء القرعة المنفصلة لكل دور. وستسمح القرعة بمعرفة مسار كل فريق منافس في البطولة كما ستوضح صورة الفرق التي سيتجنبها عمالقة أوروبا قبل المباراة النهائية.