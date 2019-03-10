ملاحقة 31 شخصا من ملاك المساهمات العقارية المتعثرة ماطلوا بسداد ملياري ريال

أكدت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة "تصفية"، وجود 31 شخصا من ملاك المساهمات يماطلون في سداد ملياري ريال، صدرت بحقهم قرارات بالحبس من محكمة التنفيذ، حيث يتم ملاحقتهم حاليا.

ووفقا لبيانات رسمية حصلت "الاقتصادية" عليها، فإن هناك عدة تحديات تواجه لجنة المساهمات العقارية، إذ تعوق تحقيق أهدافها، من أبرزها تفسيرات القرارات، الأمر الذي تسبب في إلغاء 17 قرارا من اللجنة المتعلقة بالاختصاص في المساهمات، رغم وجود قرارات لدى "تصفية" تمت إجازتها من المحكمة الإدارية سابقا.

ومن بين التحديات طول مدة معالجة الإجراءات في بعض الجهات الحكومية، إذ تمثلت في إجراءات اعتماد المخططات، وإصدار القرارات المساحية، وتأخر وتعقيد في دراسة الصكوك وتحديثها، وعدم رفع الإيقاف عن بعضها رغم انتهاء أسباب الإيقاف، وتأخر إجراءات الإفراغ للأراضي التي يتم بيعها في المزادات. يشار إلى أن لجنة المساهمات العقارية، عملت خلال العام الماضي على إصدار 61 سندا تنفيذيا لدى محاكم التنفيذ بقيمة مالية تبلغ نحو 2.6 مليار ريال، لـ 56 مساهمة عقارية متعثرة، بهدف استرجاع حقوق المساهمين.

وكانت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة “تصفية” قد أنهت 300 مساهمة منذ بدء اللجنة أعمالها، في حين تم تحصيل نحو 7.1 مليار ريال. ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن “تصفية” - اطلعت “الاقتصادية” على نسخة منه - فإنه تم صرف 6.6 مليار ريال لأكثر من 33 ألف مساهم، بينما تمت تصفية نحو 65 مساهمة خلال العام الماضي 2018، بقيمة 426 مليون ريال. وأضاف التقرير أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة، التي استطاعت اللجنة تصفيتها منذ بدء أعمالها بلغت نحو 300 مساهمة، في حين عملت اللجنة على دراسة 632 مساهمة موزعة على مناطق المملكة، منها 129 مساهمة خارج الاختصاص، فيما جار العمل على 203 مساهمات متعثرة.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة أعادت حقوق 1465 مساهما بقيمة 252 مليون ريال خلال 2018، لافتا إلى سعي اللجنة حاليا على صرف 510 ملايين ريال لمستحقيها.

وأوضح التقرير أن هناك نحو 336 مليون ريال في حساب اللجنة، حيث تم اعتماد صرف 136 مليون ريال من إجمالي المبلغ.

وذكر التقرير أن اللجنة عملت على دراسة 185 مساهمة خلال العام الماضي، حيث تمت تصفية 65 مساهمة، في حين بلغ عدد المساهمات الخارجة عن الاختصاص 14 مساهمة، فيما دخلت نحو 51 مساهمة إلى اللجنة.