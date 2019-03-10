أكبر مصارف ألمانيا .. «دويتشه بنك» يدخل مباحثات اندماج مع «كومرتس بنك»

أفاد مصدر مطلع أمس بأن مجلس إدارة "دويتشه بنك" قرر عقد مباحثات مع "كومرتس بنك" المنافس لاختبار جدوى عملية دمج.

وبحسب "رويترز"، أشار المصدر إلى أن الاتصالات غير الرسمية الأولى جرت في مجموعة صغيرة للغاية وأن مجلس إدارة دويتشه أعطى التفويض قبل أكثر من أسبوع.

وأضاف أن المباحثات في مراحل مبكرة للغاية وقد تفشل، مؤكدا المعلومات، التي نشرتها في وقت سابق صحيفة بيلد أم زونتاج.

وهناك تكهنات منذ شهور حول اندماج محتمل بين أكبر مصرفين مدرجين في ألمانيا، وزادت تلك التكهنات في وجود أولف شولتز وزير المالية الألماني، الذي كان حديثه منصبا على بنوك قوية.

وواجه المصرفان صعوبات للعودة إلى الربحية المستدامة منذ الأزمة المالية العالمية، وتستحوذ الحكومة على حصة تزيد على 15 في المائة في كومرتس بنك بعد تقديم إنقاذ مالي.

ويعد دويتشه من أهم البنوك في النظام المالي العالمي، لكنه مُني بخسائر لثلاث سنوات، وتخفيضات في تصنيفه، وفشل في اختبارات التحمل وفضائح تتعلق بغسل الأموال.

وقال كريستيان سوينج الرئيس التنفيذي لـ"دويتشه بنك" علنا في الأشهر الأخيرة إنه يركز على العودة للربحية قبل المضي قدما في أي مشروع معقد لتنفيذ عملية اندماج. وذكر المصدر أن سوينج من المتوقع أن يرجع إلى مجلس الإدارة قبل أن يتخذ البنك مزيدا من الخطوات، لكن رئيس كومرتس بنك كان أكثر انفتاحا على فكرة الاندماج، وفقا لما قاله شخص على دراية بتوجهاته، معتبرا أن التكهنات بشأن تنفيذ اندماج "مفهومة".

وبحث البنكان الاندماج في عام 2016، لكن المباحثات توقفت بعد أن قررا التركيز على إعادة الهيكلة.

وأوضح مصدر مطلع على الموضوع أن سربروس كابيتال ماندجمنت المستثمر الأمريكي، وهو مساهم كبير في دويتشه وكومرتس، منفتح على الاندماج، وهو ما يزيد فرص تنفيذه.

ولدى دويتشه بنك أكثر من 20 مليون عميل، بينما لدى كومرتس نحو 18 مليونا، واستنادا إلى أسعار إغلاق نهاية الأسبوع الماضي، ستصل القيمة السوقية لأسهم البنكين حال اندماجهما إلى أكثر من 24 مليار يورو (27 مليار دولار).