خطة «الحزام والطريق» الصينية تستفز الولايات المتحدة .. ومسؤول يصفها بـ«مشروع للتباهي»

قال متحدث باسم مجموعة مستشاري البيت الأبيض للأمن القومي أمس إن على الحكومة الإيطالية ألا تدعم خطة "الحزام والطريق" الصينية للبنية التحتية واصفا إياها بأنها "مشروع للتباهي".

وتستعد إيطاليا لأن تصبح الأولى في مجموعة الدول السبع الكبرى التي تصدق رسميا على مبادرة "الحزام والطريق" الصينية في خطوة أثارت استهجان البيت الأبيض ومن المرجح أن تثير القلق في بروكسل.

وبحسب "رويترز"، أوضح جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي أنه قد يوقع اتفاقا مع الرئيس الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من هذا الشهر، على الرغم من تقارير عن أن الولايات المتحدة قلقة بشأن احتمال انضمام حليف مهم للمشروع.

وأفاد المتحدث جاريت ماركيز على تويتر أن "إيطاليا اقتصاد عالمي كبير ووجهة استثمار عظيمة. لا حاجة للحكومة الإيطالية لإضفاء شرعية على مشروع التباهي بالبنية التحتية الصيني".

وذكر ماركيز "نعد مبادرة "الحزام والطريق" مبادرة قدمتها الصين للصين، ونشك في أن اعتماد الحكومة الإيطالية سيجلب أي فوائد اقتصادية مستدامة للشعب الإيطالي، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بسمعة إيطاليا العالمية على المدى الطويل".

وتهدف خطة الصين إلى تمويل وبناء البنية التحتية في أكثر من 80 دولة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، لكن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى تشعر بالقلق من أنها تفضل الشركات الصينية، وتخلق مصائد ديون للدول المتلقية وتستخدم في تعزيز التأثير الاستراتيجي والعسكري لبكين.

ووافقت عديد من دول أوروبا الوسطى والشرقية، وكذلك بعض الدول في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، على توقيع مذكرات ثنائية لدعم المبادرة.

ومن المقرر أن يزور شي إيطاليا من 22 إلى 24 آذار (مارس)، وذكر كونتي أن روما وبكين تتطلعان للتوصل إلى اتفاق إطاري خلال الزيارة.

واستبعد كونتي تلميحات إلى أن الولايات المتحدة ربما تعاقب روما إذا انضمت إلى المبادرة الصينية، لكنه أضاف أن المخاوف الأمنية بشأن شركتي هواوي، و"زد.تي.إي" الصينيتين للاتصالات يجب أن تؤخذ على محمل الجدية.

من جهته، قال ميشيل جيراشي وكيل وزارة التنمية الاقتصادية، إن روما تعتزم التوقيع على مذكرة تفاهم لدعم برنامج البنية التحتية المثيرة للجدل بنهاية الشهر الجاري خلال زيارة الرئيس الصيني لإيطاليا. وأضاف "لم تنته المفاوضات بعد، لكن من المحتمل أن يتم اختتامها في الوقت المناسب لزيارة الرئيس الصيني، إذ نريد أن نتأكد من أن منتجات "صنع في إيطاليا" ستحقق نجاحا أكبر من حيث حجم الصادرات إلى الصين، التي تعد السوق الأسرع نموا في العالم. وانتقد البيت الأبيض هذه الخطوة، حيث رجح ألا يساعد المشروع إيطاليا اقتصاديا ويمكن أن يلحق الضرر بشكل كبير بالصورة الدولية للبلاد.

وتهدف خطة الحزام والطريق إلى ربط الصين بحرا وبرا بجنوب شرق ووسط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا عبر شبكة بنية تحتية على مسارات طريق الحرير القديم.