منصة حكومية تتيح للشركات الاستفادة من خبرات المتقاعدين

شرعت المؤسسة العامة للتقاعد في استحداث إدارة جديدة للشركات في القطاعين العام والخاص تتيح لها الاستفادة من خبرات المتقاعدين والمشتركين، وذلك عبر منصة إلكترونية. وقال لـ"الاقتصادية" عبدالله الباحوث مدير الإدارة العامة لشؤون المشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد، إن المؤسسة استحدثت هذه الإدارة في ظل وجود برنامج "خبرة" للمتقاعدين لتسجيل خبراتهم وتجاربهم في موقع المؤسسة للاستفادة منهم والربط بينهم وبين الجهات في القطاعين العام والخاص. وأوضح الباحوث أن برنامج المؤسسة لا يتعارض مع برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيرا إلى وجود إدارة خاصة للتميز المؤسسي معنية بشكل كبير بتحليل بيانات المشتركين والمتقاعدين، للاستفادة القصوى منهم وتوقعاتهم بشكل سنوي.

إلى ذلك، أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد بطاقة إلكترونية للمستفيدين من المتقاعدين، حيث تتيح هذه البطاقة للمستفيد التعريف بهويته للاستفادة من العروض والمزايا التي تقدمها المؤسسة بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويمكن للمستفيد استعراض هذه البطاقة من خلال تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية وتسجيل الدخول، ومن ثم الضغط على أيقونة بيانات، وبعد ذلك الضغط على عرض بطاقة مستفيد لعرض البطاقة.