عُمان تتصدر جوائز أوسكار الإعلام السياحي العربي 2019

تصدرت عُمان قائمة جوائز أوسكار الإعلام السياحي العربي 2019 في دورتها الـ 11، وحصدت سبع جوائز في مجالات مختلفة، وذلك خلال إعلان المركز العربي للإعلام السياحي أسماء الفائزين على هامش مشاركته في معرض برلين للسياحة في ألمانيا.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن الجوائز التي حصلت عليها السلطنة تمثلت في جائزة القلم الذهبي للتميز الصحافي في المجال السياحي، وجائزة أفضل تقديم إذاعي لبرنامج سياحي عربي، وجائزة أفضل تحقيق صحافي، وجائزة أفضل حوار صحافي سياحي، وجائزة أفضل مقال صحافي سياحي، وجائزة أفضل موقع إلكتروني عربي ضمن فئة جوائز الإعلام السياحي التواصلي، وجائزة أفضل فندق عربي ملائم للأسرة العربية.

وأوضحت الوكالة، أن بقية نتائج الجوائز الأخرى جاءت على النحو التالي: شخصية التراث العربي للشيخة مي آل خليفة رئيس هيئة الثقافة والآثار بالبحرين، وجائزة شخصية العام السياحية إلى الدكتور محمد عزت من مصر، وجائزة سفير السياحة لخالد بطيان العمار من السعودية، وجائزة القيادة العربية الأولى للهيئات السياحية العربية لشكري شراد من وزارة السياحة في تونس، وجائزة أفضل مدير علاقات عامة في القطاع السياحي العربي لحسن خميس دماس من السعودية، وجائزة أفضل وكالة سياحية وسفر عربية لوكالة نادي المسافر من السعودية.

وقالت الدكتورة لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب ورئيسة لجنة التحكيم إن جوائز الإعلام السياحي العربي، أصبحت مثالا لتكريم المبدعين في مجال الإعلام السياحي والتراثي، موضحة أن أكثر من ثلاثة ملايين مصوت شاركوا في اختيار الفائزين عبر التصويت الإلكتروني لاختيار مرشحهم من بين ما يقرب من 178 شخصية تنافسوا فيما بينهم ليمثلوا 15 دولة عربية لحصد جوائز الإعلام السياحي العربي التي تعد الأهم على مستوى الشرق الأوسط.