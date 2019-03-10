«التعاون والتنمية» تتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.6 % في 2019

توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بمقدار 2.6 في المائة خلال العام الجاري، مقارنة بنمو يقارب 1.7 في المائة في 2018.

ورجحت المنظمة في تقريرها الأخير أن تفقد التوترات التجارية نمو الاقتصاد العالمي زخمه، مشيرة إلى أن التعريفات الجمركية التي اعتمدتها الولايات المتحدة في الصيف الماضي على وجه الخصوص قد تسببت في تباطؤ التجارة العالمية، والطلبيات الجديدة على السلع المقيسة في عديد من البلدان لا تزال تنخفض".

وتؤثر الحواجز التي أقيمت في 2018 وحدها في النمو، والاستثمار، ومستويات المعيشة، خاصة الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض.

وتشدد المنظمة على أن النشاط العالمي معرض بشكل خاص لتباطؤ سيكون أكثر وضوحا مما كان متوقعا في الصين، حيث تتوقع المنظمة نموا لإمبراطورية الوسط بنسبة 6.2 في المائة هذا العام مقارنة بـ6.3 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) لتهبط إلى 6 في المائة في 2020 "لم تغير المنظمة توقعاتها لنمو الصين في 2020".

وحسبما ذكرت المنظمة في تقريرها، فإن التوترات التجارية تؤثر بشكل متزايد في الصادرات والإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، لكن في الوقت ذاته فإن التباطؤ الملحوظ في الصين سيؤثر في آفاق النمو والتجارة في جميع أنحاء العالم.

وتعد الديون المتراكمة على البلدان الناشئة، خاصة الصين، مصدر قلق، لأن "كثيرا من هذه الديون يجب أن يسدد أو يعاد تمويله على مدى السنوات الثلاث المقبلة"، مثلما يؤكد التقرير، الذي أشار إلى أن ديون المؤسسات غير المالية "الهائلة" في الصين ارتفعت إلى 155 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقامت المنظمة بمحاكاة تأثير تباطؤ صيني أقوى بكثير من المتوقع في الاقتصاد العالمي، وخلصت المحاكاة إلى أن انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بمقدار نقطتين مئويتين سيؤدي إلى بتر النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية.

وحسب تلخيص كبير الاقتصاديين في المنظمة، فإنه "إذا عطست الصين فسيصاب الجميع بالبرد"، وستتأثر اليابان، ودول شرق آسيا، ومنتجو المواد الخام، وألمانيا، أكثر من غيرهم بالتباطؤ الصيني.

وتوقع التقرير أن يقل النمو العالمي عن 3.3 في المائة في 2019 بسبب التوترات التجارية والشكوك السياسية، وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حينما كانت المنظمة لا تزال متمسكة بنسبة نمو قدرها 3.5 في المائة.

وتشرح منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كبحة الفرامل الجديدة هذه من خلال "تزايد الشكوك السياسية، واستمرار التوترات التجارية، والتراجع المستمر بثقة الشركات والمستهلكين".

وتم تنقيح النمو بشكل تنازلي في جميع اقتصادات مجموعة العشرين تقريبا، خاصة في منطقة اليورو "19 دولة تضم أكثر من 340 مليون نسمة"، حيث سيقتصر النمو على 1 في المائة فقط، مقارنة بـ1.8 في المائة حسب آخر توقع للمنظمة في الربع الأخير.

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية، وتضم 36 بلدا صناعيا متقدما يؤمن باقتصاد السوق الحرة.

وبالنسبة إلى 2020، يتوقع أن يكون نمو منطقة اليورو عند 1.2 في المائة، وهو ما يماثل نسبة 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الأخيرة.

وأوضح، لورانس بون، كبير الاقتصاديين في المنظمة ورئيس الفريق الذي أعد التقرير، أنه "مع ضعف كبير في النمو، يمكن تقسيم فرص العمل في منطقة اليورو على اثنين إلى مليوني عاطل للسنوات 2019-2020، في حين إن صافي تأسيس فرص العمل كان في حدود أربعة ملايين للسنوات 2017-2018".

وفي الخريطة الداخلية لمنطقة اليورو، سيكون التباطؤ بشكل خاص أكثر وحشية هذه السنة في ألمانيا "-0.9 نقطة مئوية إلى 0.7 في المائة"، وإيطاليا "-1.1 نقطة مئوية إلى -0.2 في المائة". وسيكون أداء فرنسا أقل سوءا "-0.3 نقطة إلى 1.3 في المائة"، لأن اقتصادها أقل اعتمادا على الصادرات، مقارنة بألمانيا وإيطاليا، حسبما أوضح التقرير.

لكن "إذا ما ضعفت ألمانيا، فإن لضعفها تأثير في جميع أنحاء اليورو"، حسبما ذكر التقرير، مضيفا أن "ذلك ينطبق أيضا على إيطاليا".

ولاستعادة الثقة، تنصح المنظمة حكومات منطقة اليورو بتحرير أسواقها، ولا سيما في الخدمات، من أجل زيادة الإنتاجية، وبالنسبة إلى البلدان التي لا يتجاوز دينها العام 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ألمانيا، توصي المنظمة أيضا باجراء تخفيضات ضريبية لدعم الطلب.

وسينخفض النمو البريطاني المتوقع إلى 0.8 في المائة، مقارنة بنحو 1.4 في المائة المتوقعة سابقا، لكن التقرير يقول "إنه حَسَب حساباته دون أن يعول على آثار الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع بروكسل"، وهو منظور متزايد الواقعية مع اقتراب موعد الخروج المقرر من الاتحاد في 29 آذار (مارس) الجاري.

وتشدد المنظمة على أنه "إذا حصل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فتوقعات النمو ستكون أدنى بكثير"، فبالنسبة إلى بريطانيا، سيتم بتر ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المائة خلال السنتين المقبلتين، وسيأتي ذلك أساسا من تأثير تطبيق الرسوم الجمركية لمنظمة التجارة العالمية.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.5 في المائة في 2019 وما يزيد قليلا على 2 في المائة في 2020 بينما يتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي في كندا عند 2 في المائة في 2020، وفي اليابان، يتوقع أن يقترب نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.75 في المائة في 2019 و2020.

الهند، يتوقع أن يصل نموها إلى 7.3 في المائة هذا العام، وإندونيسيا "5.2 في المائة"، وجنوب إفريقيا "1.7 في المائة"، في حين إن الأرجنتين لا تزال في حالة ركود لكن مع منظور أقل قتامة قليلا "-1.5 في المائة مقابل -1.9 في المائة". أما الاقتصاد البرازيلي فمن المتوقع أن يشهد انتعاشة متسارعة إلى 1.9 في المائة في 2019 ومن ثم إلى 2.4 في المائة في 2020، بعد 1.1 في المائة فقط في العام الماضي.

وبين توصياتها، ترى المنظمة أن هناك حاجة إلى "تنسيق الإجراءات الاقتصادية الكلية والهيكلية في منطقة اليورو لتعزيز الحوافز الرامية إلى الاستثمار والتغلب على التحدي المزدوج المتمثل في الطلب الضعيف على المدى القصير وضعف آفاق النمو على المدى الطويل".

ويقول التقرير "إنه يتعين تكثيف الحوار المتعدد الأطراف لتجنب فرض قيود جديدة على التجارة والاستفادة من فرص التحرير التي يمكن أن تفيد جميع الاقتصادات"، مضيفا أن "هناك حاجة إلى طموح أكبر للإصلاح الهيكلي في جميع الاقتصادات لتحسين الظروف المعيشية على المدى المتوسط وتحسين الفرص للجميع".