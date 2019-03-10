«بتروبراس» البرازيلية للنفط تخطط لخفض الإنفاق بـ 8.1 مليار دولار

أفصحت شركة النفط البرازيلية "بتروبراس" التي تسيطر عليها الدولة اليوم عن خطط لخفض تكاليف التشغيل 8.1 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.

وبحسب "رويترز"، فإن "بتروبراس" تستهدف الاقتصاد في الإنفاق، وبشكل أساسي من خلال خفض المصروفات المرتبطة بالموظفين وتقليل الإنفاق على الإعلانات والمساحات المكتبية، وستطلق الشركة خطة لتسريح العمالة طوعا.

وأشارت شركة النفط البرازيلية إلى أن الخفض المقترح في تكاليف التشغيل سيقلص المخصصات في خطة أعمال 2019-2023، التي كانت تقدر في الأصل هذه التكاليف بنحو 122.6 مليار دولار لخطة السنوات الخمس، مضيفة أنها "تخطط لبيع بعض حقول النفط الناضجة في البرازيل".

تتوافر كميات هائلة من النفط قبالة سواحل ريو دي جانيرو البرازيلية أسفل أعماق المحيط الأطلنطي تكفي العالم بأسره لستة أشهر تقريبا. وذكر تقرير لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن نزاعا قائما بين شركة "بتروبراس" والحكومة منذ عام 2013 تسبب في عدم استغلال مليارات البراميل من الخام حتى يومنا هذا.

باختصار فإن الحاجة إلى توفير مئات المليارات من الدولارات من أجل تطوير منطقة تعادل مساحتها ولاية "إلينوي" الأمريكية، هو سبب هذا النزاع بين "بتروبراس" والحكومة البرازيلية.

وعندما نظمت "بتروبراس" جولة لبيع أسهم بقيمة 70 مليار دولار عام 2010 لجمع السيولة اللازمة لتطوير المنطقة، أدارت الحكومة - بهدف السيطرة على أصول دون حاجة إلى الإنفاق - حقوقا لإنتاج خمسة مليارات برميل من سبعة امتيازات مقابل 42.5 مليار دولار.

واتفقت "بتروبراس" والحكومة على مراجعة قيمة الحقوق والامتيازات مع الأخذ في الحسبان حساب التغيرات في أسعار النفط وتكاليف وحجم الإنتاج، لكن منذ عام 2013، لا يزال النزاع مستمرا مع تعاقب الحكومات والرؤساء.

ومع تراجع أسعار النفط في صيف 2014، أصبحت "بتروبراس" مدينة للحكومة بنحو 14 مليار دولار نقدا أو بحقوق امتيازات تتعلق باحتياطيات نفطية غير مستغلة.

وأظهرت المسوح والاستكشافات الأولية لـ"بتروبراس" للحقول في تلك المنطقة قبالة "ريو دي جانيرو" كميات هائلة من النفط تفوق التوقعات، تراوح بين 6 و15 مليار برميل مقارنة بتوقعات الشركة عند خمسة مليارات برميل.

وبالمقارنة، يستهلك العالم ما يقرب من 36 مليار برميل من النفط سنويا، وتخطط الحكومة لتنظيم عطاء لاستغلال هذه المنطقة لجمع عشرات المليارات من الدولارات، لكنها في حاجة إلى مراجعة العقود مع الشركة أولا.

ورغم ذلك، لم تتأثر العطاءات لاستغلال المناطق المحيطة بتلك الحقول بل إنها جذبت اهتمام شركات نفطية عالمية كبرى من بينها "إكسون موبيل" و"رويال داتش شل".

وسيعني بدء الإنتاج من المنطقة قبل الملحية جعل البرازيل – ليست عضوا في "أوبك" – واحدة من أسرع منتجي الخام نموا على مستوى العالم، وهو ما يعني بالتبعية وفرة ضخمة في المعروض العالمي.

واجتازت البرازيل بالفعل المكسيك وفنزويلا وأصبحت أكبر منتج للخام في أمريكا اللاتينية وسط توقعات باستمرار تسارع وتيرة الإنتاج في السنوات المقبلة.

ووصفت الحقول قبل الملحية في البرازيل بأنها أكبر تجمع للاكتشافات النفطية التقليدية هذا القرن، حيث يمتلك الحقل الأكبر في المنطقة "ليبرا" ما بين 8 و12 مليار برميل من احتياطيات الخام القابلة للاستخراج.

ويوجد في المنطقة أكثر من مائة مليار برميل من النفط القابل للاستخراج، وارتفع إنتاج "بتروبراس" بالفعل من أحد الحقول قبل الملحية "بوزيوس" إلى 1.5 مليون برميل يوميا.