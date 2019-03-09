قذيفة هاون في حقيبة دبلوماسي أمريكي معتمد في موسكو

أعلنت السلطات الروسية العثور السبت على قذيفة هاون لا تحتوي على مواد متفجرة في حقيبة دبلوماسي معتمد لدى السفارة الاميركية في العاصمة الروسية، بينما كان يستعد لاستقلال طائرة من مطار موسكو متجهة الى نيويورك.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للانباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن عناصر الأمن عند مدخل مطار شيريميتييفو -الأهم في البلاد- في موسكو "كشفوا وجود جسم معدني يشبه قذيفة هاون داخل حقيبة تابعة لموظف في سفارة الولايات المتحدة".

واضاف المصدر نفسه أن "خبراء المتفجرات أكدوا أنها بالفعل قذيفة هاون مجهزة بصاعق ولكن من دون مواد متفجرة"، واصفا الحادث ب"الاستفزاز".

وتابع بيان الخارجية الروسية "يبدو أن الولايات المتحدة تحاول اختبار فعالية الاجرءات الامنية لروسيا، ليس من الخارج فحسب عبر شن هجمات استفزازية بواسطة سفن حربية وطائرات على مقربة من حدودنا، بل أيضا من الداخل وعبر موظفين في سفارتها".

واوضحت الخارجية الروسية أيضا أن الدبلوماسي الاميركي يقيم علاقات مع الجيش الاميركي واكدت أنه نقل القذيفة ل"ضمها الى مجموعته الشخصية".

ولم يتمكن الدبلوماسي الاميركي من استقلال الطائرة المتجهة الى نيويورك، وسمح له بالمغادرة في رحلة أخرى ... ولكن من دون القذيفة.

وقالت روسيا إنها أبلغت السفارة الاميركية في موسكو بالواقعة وتنتظر ايضاحات.