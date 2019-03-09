يابانية أكبر معمرة في العالم مازالت تدرس الرياضيات

ذكرت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية العالمية أن امرأة يابانية مازالت تستمتع بدراسة الرياضيات وممارسة لعبة "عطيل" اللوحية هي أكبر معمرة في العالم مازالت على قيد الحياة حيث يبلغ عمرها 116 عاما و 66 يوما. وحصلت كانا تاناكا اليوم على شهادة بهذا اللقب في دار مسنين حيث تعيش الآن بمدينة فوكوكا جنوب غرب البلاد طبقا لموسوعة جينيس التي تنشر سجلا سنويا للأرقام القياسية العالمية والنوادر والغرائب والطرائف. وأضافت أن أسرتها كانت تحيط بها أثناء الحدث الذي حضره أيضا عمدة المدينة التي تعيش فيها.

وتم منحها اللقب لها بعد وفاة امرأة يابانية أخرى هي شيو مياكو في 22 يوليو 2018 عن عمر ناهز 117 عاما. وكانت تاناكا قد ولدت في الثاني من يناير 1903 وترتيبها السابع من ثمانية أبناء. وتزوجت هيديو تاناكا في السادس من يناير 1922 ولديها أربعة أبناء بالإضافة إلى فتاة أخرى تبنتها من شقيقتها. ومازالت تستيقظ في الساعة السادسة صباحا يوميا طبقا لموسوعة جينيس وتنام في الساعة التاسعة مساء.