وزير الزراعة في مصر : نحن أكبر مستورد للقمح في العالم

اعتبر عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري بلاده أكبر دولة مستوردة للقمح على مستوى العالم رغم زيادة المساحات المزروعة وارتفاع إنتاجية الفدان خلال السنوات القليلة الماضية. وأضاف أبو ستيت فى حوار مع صحيفة "أخبار اليوم" : في الحقيقة نحن لم نحقق الاكتفاء الذاتى من القمح حتى الان بسبب الزيادة السكانية الرهيبة. مشيرا إلى أن "مسألة تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح يحتاج إلى جهود كثيرة ووعى مجتمعى لترشيد الاستهلاك بجانب المحاولات التى تبذل لزيادة الانتاج.

وأوضح أن مصر تقترب لأول مرة من انتاج 9 ملايين طن قمح مقابل استيراد ما يتراوح بين 8 و 9 ملايين طن من الخارج. كشف أبو ستيت عن تحديد وتقليل المساحات المزروعة أرز نظرا لمحدودية الموارد المائية. وأشار إلى أنه تم وضع خطة طموح للاستفادة من جودة القطن المصرى من خلال تطوير المحالج والمصانع وإنشاء مدينة نسيجية. وأرجع أسباب تراجع السوق التصديرى للقطن، إلى تناقص المساحة المزروعة من القطن مما أدى إلى تراجع فى الصناعات النسيجية وقال إن هناك مبادرة"قطن أفضل" بالتعاون مع منظمة اليونيدو بتمويل إيطالى تستهدف توعية الفلاحين عن أفضل الطرق لجنى القطن بصورة أفضل. تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان مصر يزيد على مئة مليون نسمة حاليا.