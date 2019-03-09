تأسيس مجلس أعمال سعودي – بنجلادشي .. وفريق لرصد الفرص الاستثمارية

اتفقت السعودية وبنجلادش على تشكيل فريق عمل مشترك لرصد ودراسة الفرص الاستثمارية في البلدين وتكامل الميزات التنافسية الاقتصادية في البلدين، إضافة إلى تأسيس مجلس أعمال سعودي بنجلادشي.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية للدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار لبنجلادش، ووفد مرافق ضم محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية، وعددا من مسؤولي كبرى الشركات السعودية.

وبحث الوفد سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار وبشكل خاص استعراض الفرص الاستثمارية ذات الأهمية في البلدين وسبل تفعيلها بمشاركة القطاع الخاص لدى البلدين.

وجرى خلال اللقاء توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة الشمسية والمحولات الكهربائية، كما تم توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجالات التعبئة والصناعات الغذائية وتصنيع الكابلات وتصنيع الأسمدة، إضافة إلى التعاون الفني والتدريب في مجال التقنية الطبية.