تحرك إيجابي في الأسهم السعودية ينبئ بموجة ارتفاعات الفترة المقبلة

تراجعت الأسهم السعودية في جلستها الأسبوعية بنحو 13 نقطة بنسبة 0.16 في المائة لتغلق عند 8479 نقطة.

في حين تراجع مؤشر "إم تي 30" بنسبة أكبر، بلغت 0.5 في المائة لتغلق عند 1248 نقطة.

وأشير في التقرير السابق إلى أن مستويات الدعم عند 8500- 8460 نقطة، حيث إن الإغلاق جاء في منطقة الدعم، مع تحرك إيجابي أثناء الأسبوع، حيث كانت أعلى نقطة عند 8567 نقطة بمكاسب 0.88 في المائة إلا أنها لم تحافظ عليها.

كما أن قيم التداول زادت 16 في المائة لتصل إلى نحو 13 مليار ريال، ما يظهر نوعا من نشاط المشترين بعد تراجعات دامت لثلاثة أسابيع، وتلك الإشارة قد تكون بداية تحول إلى دخول في موجة إيجابية خلال الفترة المقبلة، إلا أن العودة فوق مستويات 8500 نقطة مهمة لتأكيد المسار الإيجابي للسوق، إذ إن كسر مستويات الدعم ستؤدي إلى تزايد في حدة التراجع إلى مستويات 8370 نقطة على الأقل.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 8492 نقطة، حيث تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8567 نقطة رابحا 0.88 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8437 نقطة فاقدا 0.64 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 8479 نقطة فاقدا 13 نقطة بنسبة 0.16 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 16 في المائة بنحو 1.7 مليار ريال لتصل إلى 12.6 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 12 في المائة بنحو 58 مليون سهم لتصل إلى 562 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.1 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 12 في المائة بنحو 50 ألف صفقة لتصل إلى 460 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفع 15 قطاعا تصدرها "تجزئة السلع الكمالية" بارتفاع 3.52 في المائة، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعا نسبته 1.68 في المائة. بينما تصدر "الإعلام" الأكثر تراجعا بنسبة 1.9 في المائة، يليه قطاع المصارف بنسبة 1.03 في المائة، وبلغت خسائر قطاع المواد الأساسية 0.19 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 23 في المائة بقيمة 2.9 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بنحو 2.8 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 11 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 37 في المائة ليغلق عند 19.52 ريال، يليه "ميفك ريت" بنسبة 22.9 في المائة ليغلق عند 9.83 ريال، وحل ثالثا "بنيان ريت" بنسبة 8.2 في المائة ليغلق عند 9.18 ريال. وتصدر المتراجعة "صادرات" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 78.50 ريال، يليه "تهامه" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 45.75 ريال، وحل ثالثا "ملاذ للتأمين" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 11.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 728 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية