التضخم في دول الـ 20 في يناير .. - 1.9 % للسعودية والأرجنتين الأعلى بـ 49.3 %

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن معدل التضخم في دول مجموعة العشرين انخفض إلى 3.1 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2019 مِن 3.2 في كانون الأول (ديسمبر) 2018، وأن السعودية مِن بين أربع دول ناشئة في المجموعة سجلت انخفاضا في التضخم.

وقالت المنظمة في تقرير لها، تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، إن التضخم السنوي في السعودية بلغ (-1.9) في المائة في كانون الثاني (يناير) 2019 من 2.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2018.

ومن بين بلدان مجموعة العشرين الناشئة الأخرى التي انخفض فيها التضخم السنوي خلال هذه الفترة: جنوب إفريقيا (إلى 3.9 في المائة من 4.4 في المائة ـ بمقدار خمسة أعشار)، إندونيسيا (إلى 2.8 في المائة من 3.1 في المائة ـ بمقدار ثلاثة أعشار)، الصين (إلى 1.7 في المائة من 1.9 في المائة ـ بمقدار عُشرَين).

في حين، ارتفع التضخم السنوي في البرازيل (إلى 3.8 في المائة من 3.7 في المائة ـ بمقدار عُشر)، وفي روسيا (إلى 5.0 في المائة من 4.3 في المائة ـ بمقدار سبعة أعشار)، في الهند (إلى 6.6 في المائة مِن 5.2 في المائة ـ بمقدار 14 عُشرا أو 1.4 في المائة) والأرجنتين (إلى 49.3 في المائة مِن 47.6 في المائة ـ بمقدار 17 عُشرا أو 1.7 في المائة، وهي أعلى نسبة في التضخم وأعلى نسبة في زيادة التضخم).

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإنعاش التبادلات التجارية، وتضم المنظمة 36 بلدا صناعيا متقدما تؤمن باقتصاد السوق الحر.

وانخفض التضخم السنوي في منطقة المنظمة إلى 2.1 في المائة في كانون الثاني (يناير) بعد 2.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وانخفضت أسعار الطاقة لأول مرة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016 بحدود 0.1 في المائة في كانون الثاني (يناير)، مقارنة بزيادة 3.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).

وظل معدل تضخم أسعار الأغذية وتضخم المنتجات غير الغذائية والطاقة مستقرا في كانون الثاني (يناير) 2019، بحدود 1.9 في المائة و2.2 في المائة على التوالي.

وفيما يتعلق بالتضخم في دول مجموعة السبع، فقد انخفض في الجميع في كانون الثاني (يناير) 2019، وكان أقوى انخفاض في كندا (1.4 في المائة بعد 2.0 في المائة)، فرنسا (1.2 في المائة بعد 1.6 في المائة)، وقليلا في الولايات المتحدة (1.6 في المائة بعد 1.9 في المائة)، في ألمانيا (1.4 في المائة بعد 1.6 في المائة)، في إيطاليا (0.9 في المائة بعد 1.1 في المائة)، في بريطانيا (1.8 في المائة بعد 2.0 في المائة)، واليابان (0.2 في المائة بعد 0.3 في المائة).

وفي منطقة اليورو، انخفض التضخم السنوي إلى 1.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2018 من 1.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2017.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع التضخم السنوي إلى 1.1 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2019 من 0.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2018.