بنك أوف أمريكا: الأسهم العالمية تشهد أسوأ بداية عام منذ 2008 .. التدفقات للسندات

قال خبراء لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش أمس، إن نزوح تدفقات بعشرة مليارات دولار من الأسهم خلال الأسبوع الماضي أسهمت في أسوأ بداية عام تسجلها التدفقات الخاصة بالأسهم منذ 2008.

وبحسب "رويترز"، فإن محللي بنك أوف أمريكا ميريل لينش، قالوا استنادا إلى بيانات من "إي.بي.إف.آر" التي ترصد التدفقات، إن تدفقات تزيد قليلا عن 60 مليار دولار نزحت من الأسهم منذ بداية العام. وخرجت من الأسواق المتقدمة تدفقات بنحو 80 مليار دولار فيما دخل ما يزيد قليلا على 18 مليار دولار إلى الأسواق الناشئة.

وأضافوا أن السندات شهدت دخول تدفقات بقيمة 8.8 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وأن صناديق الذهب سجلت نزوح تدفقات بقيمة 1.2 مليار دولار.

وفي مطلع الشهر الجاري، أفادت بيانات من معهد التمويل الدولي بأن الأسواق الناشئة جذبت تدفقات أموال خارجية بقيمة 25.6 مليار دولار خلال شباط (فبراير) الماضي، بما يقل عن الحجم المسجل في كانون الثاني (يناير) 2019، لكنه يكفي لإعطاء إشارة أن معنويات المستثمرين ما زالت إيجابية.

وقال المعهد، الذي يرصد تدفقات المستثمرين في أسواق المال العالمية، إن ما أسهم في تعزيز نظرة المستثمرين لتوقعات الأسواق الناشئة تجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" صوب عدم تشديد السياسة النقدية، انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتبدد مشاعر القلق بشأن النمو العالمي.

وشهدت الأسواق الناشئة نقلة قوية هذا العام بعد أن تضررت في 2018، مع ارتفاع مؤشر إم.إس.سي.آي لأسهم الأسواق الناشئة 9.2 في المائة منذ بداية العام.

وقال المعهد في تقرير "نتوقع استمرار الاتجاه الإيجابي للتدفقات في الأشهر المقبلة. بينما تقود الصين معظم التحسن في الآونة الأخيرة، فإننا نتوقع اتساع هذا النسق".

وجذبت الديون التي أصدرتها الصناديق السيادية والشركات من الاقتصادات النامية 11.8 مليار دولار من التدفقات في شباط (فبراير) الماضي، وذهب جزء كبير إلى آسيا وأمريكا اللاتينية.

وإجمالا، تلقت أسهم الأسواق الناشئة 13.8 مليار دولار، وجذبت الصين 10.6 مليار دولار من ذلك المبلغ.