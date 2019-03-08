بيكر هيوز: عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا ينخفض لثالث أسبوع على التوالي

خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر مع تنفيذ منتجين مستقلين خطط لخفض الانفاق، رغم أن شركات نفطية كبرى تخطط لمزيد من الانفاق.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد حفارات النفط انخفض بمقدار تسعة حفارات في الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس آذار، ليتراجع اجمالي عدد الحفارات إلى 834 وهو الأدنى منذ مايو أيار الماضي.

وما زال عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، مرتفعا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 796، بعد أن عززت شركات الطاقة الانفاق في 2018 للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

وتباطأت أنشطة الحفر النفطي مع تقلص عدد الحفارات في الأشهر الثلاثة الماضية بينما تخفض شركات مستقلة للاستكشاف والانتاج الانفاق مع تركيزها على نمو الأرباح بدلا من زيادة الانتاج وسط توقعات بأن أسعار الخام ستنخفض هذا العام مقارنة مع 2018.

لكن شركات نفطية دولية قالت إنها تخطط لزيادة الانفاق هذا العام.

ووفقا لتقرير بيكر هيوز، بلغ عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة 1027 هذا الأسبوع. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.