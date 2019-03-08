مدير الإعلام في البيت الابيض يقدم استقالته

أعلنت الرئاسة الاميركية الجمعة أن بيل شاين، مدير الإعلام في البيت الابيض والمدير السابق لشبكة فوكس نيوز، قدم استقالته.

وقالت ساره ساندرز المتحدثة باسم الرئاسة إن "بيل شاين سلم استقالته للرئيس (دونالد ترمب) مساء أمس (الخميس)"، مضيفة أن "بيل لا يزال يدعم الرئيس ترمب وبرنامجه، وسيكون مستشارا في حملة 2020 لإعادة انتخاب" ترامب.