تراجع معدل البطالة في أمريكا نحو 3.8% خلال الشهر الماضي

أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم الجمعة تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي إلى 3.8% حيث أضاف الاقتصاد 20 ألف وظيفة خلال شهر.

ورغم تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي مقابل 4% في يناير الماضي، فإن عدد الوظائف الجديدة التي تمت إضافتها خلال الشهر الماضي كان الأقل منذ 17 شهرا. ويقل عدد الوظائف الجديدة المسجل في فبراير الماضي بشدة عن العدد المسجل في يناير الماضي وكان 304 آلاف وظيفة.

في الوقت نفسه أشارت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة اليوم إلى تراجع أعداد العاطلين في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي بواقع 300 ألف عاطل إلى 6.2 مليون عاطل.

ويعكس هذا الرقم عودة الآلاف من موظفي الحكومة الاتحادية الأمريكية إلى وظائفهم الذين كانوا قد اضطروا إلى تركها نتيجة الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية بسبب عدم إقرار الموازنة الحكومية خلال يناير الماضي.

وجاءت الزيادة في عدد الوظائف في مجالي الخدمات المهنية وخدمات قطاع الأعمال والرعاية الصحية وتجارة الجملة. وتراجع عدد الوظائف في قطاع التشييد، وهو نمط معتاد خلال شهور الشتاء.