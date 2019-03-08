ترمب: واثق بأن نصل إلى اتفاق للتجارة مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه واثق بأن الولايات المتحدة يمكنها إبرام اتفاق مع الصين بشأن التجارة، لكنه أضاف أنه يعتقد أن بلاده ستواصل العمل على نحو جيد جدا سواء في حال التوصل أو عدم التوصل إلى اتفاقية مع العملاق الاقتصادي الآسيوي.

وفي وقت سابق اليوم، قال كليت ويلمس مستشار البيت الأبيض للتجارة الدولية إن البلدين حققا تقدما في المحادثات لكن ما زال هناك الكثير من العمل الذي يجب انجازه.