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ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء الياباني مجالات الشراكة الاستراتيجية

الرياض : واس

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي. وقد جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية اليابانية، وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وفقاً لمبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030.

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