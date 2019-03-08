توقعات ببيع لوحة لفنان إيطالي بـ 170 مليون دولار

قال خبراء في الفنون إن لوحة للرسام الإيطالي الشهير كارافاجيو عثر عليها قبل خمس سنوات ستباع في مزاد يوم 27 حزيران (يونيو) في مدينة تولوز الفرنسية وقد تصل قيمتها إلى 150 مليون يورو (170 مليون دولار).

تعود اللوحة، المعروضة حاليا في قاعة كولناجي الفنية في لندن، إلى عام 1607، وعثر أصحاب منزل في تولوز على اللوحة في عام 2014 في غرفة علوية في المنزل.

وباستثناء بعض الأضرار البسيطة قال إريك توركان الخبير الفني إن اللوحة لا تزال في حالة جيدة بشكل مدهش.

وذكر توركان أن اللوحة التي ظلت في الغرفة العلوية لمدة 100 عام على الأقل" خضعت للتحليل للتحقق من أنها لوحة كارافاجيو.

وقال توركان الذي قادت مؤسسته أعمال البحث منذ العثور على اللوحة "هذه اللوحة مهمة جدا لأن كارافاجيو من كبار الفنانين وهناك 65 لوحة فقط معروفة له.