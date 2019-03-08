روسيا تحتل صدارة الدول الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي

بينت دراسات أجرتها شركة مايكروسوفت العالمية أن روسيا واحدة من أكثر الدول التي تسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي في أعمال الشركات والمؤسسات.

وتوصلت "مايكروسوفت" إلى تلك النتائج بعد أن قامت بالاطلاع على أعمال ونشاطات أكثر من 800 شخص، يشغلون مناصب إدارية في شركات مهمة في روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وهولندا، وتبين أن مديري الشركات الروس هم أكثر من يسعى في السنوات الأخيرة لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير مشاريعهم وأعمال شركاتهم.

وأظهرت الدراسات أيضا أن 30 في المائة من المديرين في روسيا يعتمدون فعليا على الذكاء الاصطناعي لتطوير خطط عملهم، وتحديد الأهداف المستقبلية للعمل، في الوقت الذي يستخدم هذه التقنيات وسطيا 22.3 في المائة من المديرين حول العالم وذلك بحسب "روسيا اليوم".

كما بينت استطلاعات للرأي قامت بها "مايكروسوفت" أخيرا أن 73 في المائة من المديرين ورؤساء الأقسام في الشركات الروسية يرغبون في إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات عملهم.

يذكر أن الرئيس الروسي أصدر أخيرا قرارا بتطوير استراتيجية وطنية للتقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي في روسيا، وأعطى أوامره باتخاذ تدابير إضافية على أراضي الاتحاد الروسي، هدفها تحفيز الاستثمارات في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير الروبوتات وتقنيات الإنترنت، وشبكات الاتصالات.