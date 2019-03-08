الأسهم الأمريكية تتراجع عند بداية تداولاتها

هبطت الأسهم الأمريكية عند بداية التداول اليوم الجمعة بعد بيانات أظهرت أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة توقف تقريبا في فبراير، وهو ما يعزز مخاوف بشأن النمو العالمي أثارتها بيانات ضعيفة لصادرات الصين وتباطؤ طال أمده في منطقة اليورو.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 125.85 نقطة، أو 0.49 بالمئة، إلى 25347.38 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 18.14 نقطة، أو 0.66 بالمئة، إلى 2730.79 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 87.11 نقطة، أو 1.17 بالمئة، إلى 7334.35 نقطة.

وزادت المؤشرات الثلاثة خسائرها إلى أكثر من 1 بالمئة في التعاملات المبكرة.