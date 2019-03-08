ماي تحذر البرلمان البريطاني من رفض اتفاق «بريكست» .. لن نغادر الاتحاد الأوروبي أبدا

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي النواب البريطانيين أمس من أن رفض الاتفاق خلال تصويت حاسم الأسبوع الحالي سيعني أن البلاد لن تغادر الاتحاد الأوروبي أبدا، مطالبة التكتل في ذات الوقت بالقيام "بجهد إضافي" في المفاوضات بشأن "بريكست".

وبحسب "الفرنسية"، فإن لندن لم تحصل حتى الآن على تنازلات من بروكسل، ترى المملكة المتحدة أنها يمكن أن ترجح الكفة لمصلحة النص الذي رفضه النواب البريطانيون في كانون الثاني (يناير). وصرح جوفري كوكس النائب العام المكلف بتقديم مشورة قانونية للحكومة البريطانية، أن المفاوضات بين لندن والمفوضية ستستأنف نهاية هذا الأسبوع.

وأكدت رئيسة الوزراء المحافظة أثناء خطاب أمس في جريمسبي (شمال شرق إنجلترا) "أنه سيتحتم على النواب البريطانيين القيام بخيار مهم الأسبوع الحالي، وعلى الاتحاد الأوروبي القيام بخيار أيضا".

وأضافت ماي أنه "من مصلحة الأوروبيين أن تخرج المملكة من الاتحاد باتفاق، وسنعمل معهم لكن القرارات، التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة سيكون له تأثير مهم على نتيجة التصويت".

وشددت تيريزا ماي، على أن حكومتها ستبقى "مصممة" على الحصول على "تغييرات ملزمة قانونيا" في البنود المتعلقة "بشبكة الأمان" الإيرلندية في الاتفاق، الحل الذي وضع لتجنب عودة حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية إحدى المقاطعات الأربع، التي تتألف منها المملكة المتحدة.

لكن الأوروبيين استبعدوا مرات عدة إعادة التفاوض حول الاتفاق الذي وقعته الدول الـ27 وماي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018.

ومن جهته، ذكر جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني أنه في حال انهارت المفاوضات وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، فإن التاريخ سيحمل بروكسل المسؤولية، وذلك قبل ثلاثة أسابيع فقط من الموعد المحدد لانسحاب المملكة المتحدة من التكتل، المقرر في 29 آذار (مارس). وأضاف هانت "بصراحة، أعتقد أن الأجيال القادمة، إذا انتهى هذا الأمر إلى ضغائن، ستقول إن الاتحاد الأوروبي أساء تقدير هذه اللحظة .. أتمنى حقا ألا يفعلوا".

وأشار هنت إلى أن "بريطانيا تريد أن تظل أفضل الأصدقاء للاتحاد الأوروبي، وهذا يعني الموافقة على هذا الاتفاق بطريقة لا تسمم علاقاتنا لسنوات كثيرة قادمة". ويرى وزير الخارجية البريطاني أنه تم إحراز بعض التقدم في الأيام القليلة الماضية، إلا أنه "يجب فعل المزيد. من الممكن جدا الوصول لإقرار الاتفاق". وتأتي تصريحات هانت بعد يوم واحد من تأكيد الحكومة البريطانية أن مجلس العموم البريطاني سيجري تصويتا ثانيا على صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل.

ورفض نواب بريطانيون نص اتفاق الخروج بفارق كبير في الأصوات في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وإذا تعرضت تيريزا ماي لخسارة جديدة، ستسمح بتصويت في نفس الأسبوع على الخروج من التكتل في 29 آذار (مارس) بدون اتفاق، أو على تأجيل الخروج، وأعلنت ماي إجراء التصويتين الأربعاء والخميس المقبلين.

من ناحيتها، ترى ناتالي لوازو الوزيرة الفرنسية المكلفة للشؤون الأوروبية أن النص الذي وقع "هو الاتفاق الأفضل والوحيد الممكن"، مؤكدة أنه "من غير الوارد إعادة طرحه أو إعادة التفاوض حوله".

وقالت لوازو "لنكف عن التركيز على شروط انفصالنا ولنعمل على العلاقة المستقبلية.. الاتحاد الأوروبي مستعد للتفكير في توضيحات، لكنه ينتظر أيضا مقترحات من لندن".