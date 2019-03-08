السعودية تفوز بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال 2021

فازت السعودية بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 سنة لعام 2021 بعد أن حصد ملف الإستضافة المقدم من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال على أغلبية الأصوات خلال اجتماعات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في أمريكا ورفع محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الدعم الغير محدود لجميع قطاعات الدولة وبالأخص القطاع الرياضي وبمتابعة الأمير عبد العزيز بن تركي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية. وأكد الحربي أن استضافة لكأس العالم لرفع الأثقال امتداد إلى تنظيم المملكة للتظاهرات الرياضية الكبيرة في مختلف الألعاب تماشيا مع رؤية المملكة 2030.